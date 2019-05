Tornano a farsi sentire le voci che vogliono Mattia Perin lontano dalla Juventus. Dopo una stagione con più ombre che luci da vice di Wojciech Szczesny, l'ex portiere del Genoa potrebbe lasciare Torino già nella prossima estate di mercato. Per Perin, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, sono pronte ad aprirsi le porta della Roma, delusa dalla stagione d'esordio di Robin Olsen nella capitale e costretta ad affidarsi al sempre ottimo Antonio Mirante. Per il futuro, però, i giallorossi pensano a Perin e la Juventus, visto il suo scarso utilizzo, potrebbe pensare a far cassa con la sua cessione.