Il futuro di Mattia Perin resta in bilico. Dopo una deludente stagione d'esordio alla Juventus, da secondo di Wojciech Szczesny e con poche occasioni di mettersi in mostra, l'ex portiere del Genoa può lasciare Torino già nella prossima estate di mercato. Come ricorda oggi Tuttosport, il suo futuro è diviso tra Milan e Roma. Con i rossoneri resta in piedi l'ipotesi di uno scambio con Pepe Reina, mentre con i giallorossi si potrebbe usare la carta Perin per ottenere uno sconto per il cartellino di Nicolò Zaniolo.