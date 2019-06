Il ritorno di Gigi Buffon alla Juve dipende dalla cessione di Mattia Perin. Il portiere di Latina è in uscita e come riporta Tuttosport ha richieste dalla Roma e dal Siviglia. I bianconeri lo hanno acquistato la scorsa stagione per 13 milioni di euro e puntano a registrare una plusvalenza con la cessione dell'ex estremo difensore del Genoa.