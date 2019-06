di Federico Mariani

Dalle ambizioni legittime di diventare il numero uno all'addio come soluzione per ritrovare spazio e visibilità. L'avventura di Mattia Perin alla Juventus sembra volgere al termine. Il portiere di Latina non ha sfigurato nella sua prima stagione bianconera. A rendere il bilancio dei dodici mesi nel club campione d'Italia hanno contribuito i tanti interventi decisivi quando è stato chiamato in causa, uniti ad un notevole adattamento alla rotazione degli uomini da parte di Massimiliano Allegri. Chiuso da Wojciech Szczesny, l'ex Genoa rischia di vedere ulteriormente ristretto il proprio spazio in caso di ritorno di Gianluigi Buffon. Per questo motivo, l'addio sembra davvero la soluzione giusta per un portiere che sogna di prendersi la titolarità anche in Nazionale. OPZIONI – Il vero problema è capire dove andrà a finire Perin. Sembrano aver preso corpo almeno tre offerte. Inizialmente, su di lui si era fatta avanti la Roma, in cerca di un portiere affidabile dopo la deludente esperienza con Robin Olsen. Tuttavia, i giallorossi stanno anche valutando altri profili, come Pau Lopez del Betis Siviglia, Salvatore Sirigu del Torino e Alessio Cragno del Cagliari. La Juve cerca di far leva sulla necessità di trovare un nuovo numero per arrivare ad un big capitolino. Allo stesso tempo, potrebbero calare le quotazioni riguardanti l'opzione Milan: i rossoneri sarebbero stati coinvolti in uno scambio che avrebbe portato a Torino Pepe Reina ed a Milano Perin. L'arrivo di Buffon chiuderebbe anche l'ipotesi di un arrivo in bianconero del fedelissimo di Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, invece, avrebbe preso consistenza l'ipotesi Siviglia: Ramon Monchi cerca un estremo difensore per la sua formazione. Mattia sfoglia la margherita delle offerte. L'eventuale decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane, qualora il ritorno di SuperGigi dovesse essere ufficiale.