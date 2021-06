La Juventus ha le idee chiare su Mattia Perin: rientrato dal prestito al Genoa, i bianconeri vorrebbero venderlo a titolo definitivo per incassare qualcosa dalla sua cessione. I rossoblù vorrebbero rinnovare il prestito ma, proprio per questo motivo, i bianconeri sarebbero poco convinti di questa soluzione. Per Perin la Juve è pronta ad ascoltare eventuali offerte partendo da una base di 10 milioni di euro; oltre al Genoa, sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Atalanta in caso di addio di Gollini.