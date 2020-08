1









L’Atalanta ha rischiato di dover fare a meno per molto tempo del suo portiere titolare, Pierluigi Gollini. Per questo aveva di fatto raggiunto un’intesa totale sia con la Juve che con Mattia Perin, individuato come sostituto ideale. Poi però sono arrivate notizie positive sul fronte Gollini, così le due società hanno preso tempo per definire l’affare Perin.





Così, secondo quanto riferito da calciomercato.com, sia l’entourage di Perin che la stessa Juve hanno ricominciato a guardarsi attorno, sondando altre opportunità sul mercato. Il portiere lascerà di sicuro Torino per trovare una squadra che lo faccia giocare. E di recente sono spuntate delle opportunità in Premier League: Fulham e Aston Villa su tutti, ma sono quattro le società che hanno manifestato interesse in Perin. Che ora si prende tempo per decidere, riservando un trattamento speciale all’Atalanta, anche per la possibilità di giocare la Champions.