Perin, terapie e palestra: le condizioni del portiere della Juventus e quando può tornare

Le condizioni di Perin

Arrivano conferme dalla Continassa, dopo la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Lecce, per quanto riguarda le condizioni di, che non aveva potuto mettersi a disposizione di(se non "simbolicamente" in panchina) per il big match di domenica contro la Roma allo Stadio Olimpico. Già questa mattina era emerso che gli approfondimenti eseguiti al JMedical avevano evidenziato solo un semplice affaticamento a carico del retto femorale, escludendo dunque problematiche più serie.Nelle ultime ore l'estremo difensore bianconero, "secondo" di sicura affidabilità, ha quindi effettuato terapie a parte e lavorato in palestra, così da poter recuperare al meglio e tornare a disposizione della Juventus quanto prima. Se tutto andrà come previsto, Perin potrà rivedersi in panchina già sabato 12 aprile all'Allianz Stadium. Al suo posto, per la trasferta dello scorso fine settimana nella capitale il tecnico croato aveva convocato Giovanni Daffara, portiere titolare della Next Gen.



Perin-Juventus, i numeri della stagione