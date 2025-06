Tuttosport - Perin verso l'addio alla Juventus: Caprile in pole per sostituirlo, ma occhio alle alternative

Getty Images

ha deciso, è arrivato quel momento: quello di tentare un nuovo percorso, una carriera diversa, magari giocando finalmente da titolare e in una piazza ambiziosa, come può essere quella del Milan di Max Allegri o quella del Bologna, che con il doppio impegno farebbe volentieri affidamento su uno come lui. Due chiamate - queste, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna - sono già arrivate al portiere della Juventus . Tre se si considera anche quella del Como, dove però c'è anche Jean Butez. Fatto sta che, in un modo o nell'altro, questa volta i bianconeri rischiano davvero di dover salutare il vice di Michele Di Gregorio (e già di Wojciech Szczesny): la scelta sarà solo sua, ma alla Continassa nessuno opporrà resistenza.

Perin-Juventus, sarà addio?

Caprile-Juventus, la situazione

Le alternative

Motivo per cui, in attesa di sviluppi, è già partita la ricerca di un possibile sostituto, partendo da un identikit ben preciso: l'obiettivo, come scrive Tuttosport, è trovare un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio, ma anche un giocatore di sicuro affidamento, uno che porti a casa la prestazione in contesti complicati, scomodi, quelli destinati a portieri con un livello di carisma marcato.Qualche nome? Innanzitutto quello di, uno dei nomi maggiormente rimbalzati in orbita bianconera e una pista assolutamente confermata. Il Cagliari è pronto a riscattarlo dal Napoli per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, ma non ha alcuna intenzione di blindarlo. Anzi: con un’offerta da circa 15 milioni, il club di Giulini sarebbe disposto a lasciarlo partire. I telefoni sono già caldi e le prime proposte potrebbero arrivare a breve. Tra i club interessati c’è appunto anche la Juventus, che però dovrà vedersela con il Torino, pronto a lanciare la sfida nel primo derby del calciomercato estivo.Le alternative? È chiaro che uno sguardo alla situazione di– con il rinnovo con il PSG ancora incerto e a fasi alterne – sarà inevitabile. Ma il processo decisionale della Juventus si orienterà soprattutto su eventuali occasioni di mercato. Tra i nomi monitorati c’è quello di, che alla Lazio ha perso il posto da titolare a favore di Christos Mandas, ma che con il ritorno di Maurizio Sarri potrebbe ritrovare spazio: un profilo che potrebbe muovere gli equilibri, soprattutto se si aprissero spiragli per un’uscita.Si continua poi a monitorare il profilo didel Lecce, mentre l’ipotesiappare al momento fuori portata: servirebbero almeno 40 milioni di euro, una cifra che rende improbabile un investimento tra i pali in questa fase. Occhio invece alla pista francese, che resta più accessibile e interessante. In particolare, piace moltodel Tolosa: classe 2005, ha chiuso la stagione al terzo posto in Ligue 1 per numero di clean sheets. Un profilo giovane, di prospettiva, perfettamente in linea con la filosofia del club. Restes ricorda, per età e potenziale,dello Strasburgo, classe 1999, considerato uno dei portieri più promettenti in circolazione. Tra i migliori del campionato francese, insieme al talentuoso Lucas Chevalier, che però ha una valutazione molto alta.





