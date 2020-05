e la Juventus sono destinati a separarsi definitivamente. Il portiere è in prestito al Genoa che potrebbe riscattarlo in caso di salvezza, un'alternativa può essere l'Atalanta in caso di cessione di Gollini. La cosa certa, è che Paratici non vuole fare minusvalenze con la cessione di Perin, nonostante l'avventura bianconera del portiere non sia stata fortunatissima: nel 2018 è stato pagato 12 milioni, che è la cifra che vuole la Juve, che potrebbe anche pensare di inserirlo come contropartita in una trattativa.