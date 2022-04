1









Il rinnovo di Mattia Perin con la Juve ha reso felici molti tifosi bianconeri, ma ha anche scontentato qualcuno. E in particolare l'altra squadra cittadina. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, il Torino era molto interessato al portiere classe 1992 ex Genoa, e ha sperato fino all'ultimo di poterlo ingaggiare a parametro zero in vista della prossima stagione. L'annuncio del suo prolungamento di contratto con i bianconeri fino al 2025, però, ha cambiato le carte in tavola, con i granata costretti ora a trovare un'altra alternativa.