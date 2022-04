Ora è ufficiale, Mattiaha rinnovato con lafino al 30 giugno 2025. "Un enorme valore aggiunto per la squadra", così il club bianconero ha definito il portiere nell'annunciare il prolungamento del suo contratto per i prossimi tre anni, "una bellissima notizia per lui, ma anche per tutti noi". Per festeggiare questo momento significativo, sui canali ufficiali della squadra è stata anche pubblicata unacon le immagini più belle dell'estremo difensore, che custodirà la porta della Juve ancora a lungo. Per vedere tutte le foto CLICCA QUI