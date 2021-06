Mattia Perin resta la prima scelta per la porta del Genoa. Le difficoltà per riportare a Pegli l'estremo difensore di proprietà della Juventus tuttavia non mancano e non è quindi così scontato che la trattativa vada necessariamente in porto. In ogni caso, non sarà difficile trovare un canale con la Juventus, che ha registrato la volontà del giocatore: giocare da titolare per guadagnarsi un posto ai prossimi Mondiali dopo aver perso il treno degli Europei. Tra i profili sondati dal Genoa, quelli più interessanti sono il finlandese Jesse Joronen del Brescia, Salvatore Sirigu Torino e Luigi Sepe del Parma.