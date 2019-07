Naufragata l’ipotesi Benfica, Mattia Perin torna a guardare al proprio futuro . Il portiere italiano ex Genoa vuole lasciare la Juventus per giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno azzurro potrebbe rilanciarsi all’esterno. Il richiamo più insistente proviene dalla Premier League, più precisamente dall’Aston Villa. Il prezzo fissato per il trasferimento a titolo definitivo è di 15 milioni.