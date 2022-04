Un bel messaggio quello rivolto da Alvaro Morata a Mattia Perin, fresco di rinnovo con la Juve. "Congratulazioni amico mio, più che meritato" ha scritto l'attaccante spagnolo in una Instagram Stories, dove ha voluto complimentarsi con il compagno di squadra per il prolungamento del suo contratto fino al 2025 con la Vecchia Signora. Da parte sua, il classe 1992 non sa ancora che cosa gli riserverà il futuro: il club bianconero, come noto, è al lavoro per cercare di ottenere uno sconto per il suo riscatto dall'Atletico Madrid, che comunque al momento resta fortemente in dubbio.