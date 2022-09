Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato così a JTv: "Abbiamo trovato il gol, poi si è spenta la luce e non siamo riusciti ad accenderla. Il problema c'è, dobbiamo esser bravi ad analizzarlo, stare zitti e lavorare. C'è sempre una soluzione, sta a noi trovarla ma c'è sconforto perché non arrivano i risultati. Dovremo trasformarlo in energia per uscire da questa situazione".