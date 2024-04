Juve, le ultime sul futuro di Perin

Che quella di stasera possa essere una delle ultimissime partite di Mattiacon la maglia della? Uno scenario da non escludere. Mentre infatti Wojciechsembra intenzionato ad agevolare la trattativa - ancora tutta da definire - per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025, l'azzurro si sta guardando attorno per valutare le possibili opzioni per una nuova avventura da protagonista, a 31 anni. Secondo Tuttosport, qualche società ha già iniziato a sondare il terreno con il suo agente Alessandro Lucci.Nei mesi scorsi ci aveva pensato la, ma l'esplosione di Mile Svilar ha cambiato un po' i piani. Attenzione poi a. Per la Viola potrebbe esserci un ritorno di fiamma dopo il tentativo di un anno fa, mentre i brianzoli stanno cominciando a sondare il mercato per il post Michele, destinato a fare il salto in una big. Ed ecco che qui si potrebbe assistere a una doppia operazione con la Juve, tra le squadre che appunto hanno messo nel mirino l'attuale estremo difensore della squadra di Raffaele Palladino. A breve il procuratore di Perin incontrerà Cristiano Giuntoli. Intanto il numero 36 si prepara a indossare una maglia da titolare nel match di questa sera di, per poi replicare nell'eventuale finale di Roma e, magari, pure nella sfida di sabato contro il Milan, se Tek non sarà al meglio.