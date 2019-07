Alla fine arriva l'Aston Villa. La Juve non vuole perdere tempo, soprattutto in ottica cessioni: il nome di Mattia Perin fluttua fortissimo in questo senso, e dopo la rottura con il Benfica - per un affare praticamente già fatto -, adesso è tempo di trovare presto una soluzione alternativa.



ORA SI PUO' - Ecco allora gli inglesi, come racconta Calciomercato.com: dalla Premier è arrivato un interessamento che finalmente potrebbe sbloccare la situazione. La Juve continua a chiedere 15 milioni per il cartellino dell'estremo difensore, gli stessi promessi dal Benfica. Paratici si è fatto vedere tra Londra e Birmingham, nelle prossime ore si può per trovare una quadra sulla formula di pagamento. Per il giocatore: 3 milioni di euro, bonus inclusi.