Mattia Perin, portiere del Genoa in prestito dalla Juventus, è stato uno dei maggiori protagonisti della vittoria del Genoa ieri sera per 2-1 contro il Napoli. Questa la sua risposta a Dazn nel post-partita quando gli hanno chiesto della Nazionale e degli Europei: "Il ct Mancini mi conosce, se non avessi la speranza e la voglia di andare in Nazionale non sarei competitivo. So bene di aver giustamente perso posti nelle gerarchie in questi ultimi anni caratterizzati dagli infortuni, ma spero di giocarmi le mie chance. Se poi me lo meriterò, ben venga. Io lavoro anche per questo."