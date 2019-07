Mattia Perin è pronto a salutare la Juventus. Il portiere bianconero ha detto sì al Benfica e poco fa era a Malpensa per prendere il volo verso Lisbona. Ecco le sue parole a Sky Sport: "E' un'avventura avvincente non vedo l’ora di cominciare, ringrazio la Juventus che mi ha dato questa possibilità: sono contento, ho voglia tornare a giocare, c’è un europeo ed è un obiettivo.



BENFICA - Cosa mi aspetto? Di arrivare lì con tanto entusiasmo, penso a guarire dall’infortunio, rientrerò per metà settembre: mi hanno voluto fortemente Rui Costa e l’allenatore, sono contento ho tanta energia e voglio portarla lì a Lisbona.



RUI COSTA - Cosa mi ha detto? Sono cose nostre (ride ndr) è stato abbastanza convincente, non avevo nessun dubbio all’inizio però, è sempre stata un’avventura che mi sarebbe piaciuto fare quella di andare all’estero ed è arrivata l’occasione.



JUVE - Mi porto dietro un gruppo di giocatori esemplari sia fuori che dentro al campo, gruppo stupendo, ho imparato qualcosa da ognuno di loro e voglio mettere in pratica quello che ho imparato quest’anno.



PROTAGONISTA - E' l'obiettivo? Assolutamente, sono contento di andare a Lisbona a giocare lo Champions e la nazionale è un obiettivo".