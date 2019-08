Dopo il mancato trasferimento al Benfica, per Mattia Perin resta aperta una pista francese. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Monaco è adesso in pole position per l'acquisto del portiere ex Genoa che la Juventus valuta 15 milioni di euro. Anche l'Aston Villa resta interessato al calciatore che però non ha ancora sciolto le riserve per ciò che riguarda il suo trasferimento in Premier.