Mattia Perin è in uscita dalla Juventus. Il Benfica è tornato a farsi sotto per il cartellino del portiere ex Genoa il cui addio al club bianconero è già stato deciso. I portoghesi potrebbero decidere di tentare un nuovo affondo prima della fine del mercato nel loro paese, fissato per il 22 settembre. In caso contrario l'affare slitterebbe a gennaio con la Juve che si aspetta di incassare almeno 15 milioni di euro dal cartellino del portiere.