La Juventus non chiude all’addio di Mattia Perin, dopo una stagione che l’ha visto ritagliarsi poco spazio all’ombra del numero 1 Wojciech Szczesny (appena 9 presenze in tutte le competizioni). Il portiere riflette sul proprio futuro e su di lui sta lavorando soprattutto la Roma: il possibile arrivo di Gian Piero Gasperini nella Capitale metterebbe l’ex Genoa in cima alla lista degli obiettivi giallorossi, visto il flop di Olsen. E i bianconeri, da parte loro, non si opporrebbero al trasferimento di Perin. A patto però che arrivi un’offerta da circa 25 milioni di euro, in modo da portare una preziosa plusvalenza.