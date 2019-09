Mattia Perin non rientra nei piani della Juventus. L'ex portiere del Genoa, attualmente infortunato, sarà ceduto a gennaio: il Benfica resta in pole position. Paratici conta di incassare 15 milioni di euro e di incassarli proprio dal club lusitano: non si è infatti affievolita la voglia dei portoghesi di vederlo arrivare a Lisbona dopo le ruggini estive. Perin, infatti, era approdato ai biancorossi salvo però essere rispedito al mittente per il problema alla spalla che ancora persiste. Da lì, Perin ha deciso: prima la riabilitazione, poi una nuova avventura. Magari proprio in Portogallo, o in alternativa - quella preferita - in un club di Serie A che avrà bisogno di un nuovo portiere.