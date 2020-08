E' appena rientrato a Torino, ma Mattia Perin è pronto a rifare subito le valigie. Il portiere vuole giocare con continuità ma alla Juventus è chiuso da Szczesny e Buffon: per questo potrebbe tornare al Genoa, dove nella seconda parte della stagione appena conclusa è stato uno dei protagonisti della salvezza del club. I rossoblù faranno un tentativo per riprenderlo, con l'obiettivo di superare la concorrenza di Roma e Atalanta che però, come riporta Calciomercato.com, per ora non hanno fatto tentativi concreti. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un'ipotesi Fulham, della quale però il giocatore è poco convinto.