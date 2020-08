1









Tra i giocatori in esubero alla Juventus c’è anche Mattia Perin, portiere che no si è mai riuscito ad imporre nel suo trascorso in bianconero, chiuso da Buffon e Szczesny. L’estremo difensore è tornato alla base dopo il prestito di sei mesi al Genoa, squadra che lo ha cresciuto, lanciato e in cui potrebbe tornare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Preziosi continua a coltivare i rapporti con la Juve per un nuovo prestito di Perin, che ha già detto sì ai rossoblu. In secondo piano resta l’ipotesi Atalanta.