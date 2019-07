C'è l'Italia e c'è l'estero, soprattutto l'estero. Mattia Perin, infatti, piace molto in Portogallo dove è tra i più richiesti. Il Benfica di Rui Costa è in vantaggio sul Porto, con l'ex Milan che guarda sempre all'Italia come obiettivo dei suoi colpi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il Benfica ha offerto 10-12 milioni, la Juve chiede qualcosa in più ma la distanza non è incolmabile. Perin preferisce ancora l'Italia, ma una soluzione estera ad alto livello non la rifiuterebbe. Il secondo portiere bianconero, perdipiù, sarà out fino a ottobre per via della spalla destra, lussata ad aprile e operata.