Mattia Perin è pronto a tornare tra i pali della Juve per la seconda volta in questa stagione. Il problema all'anca patito da Wojciech Szczesny, infatti, lo terrà fuori fino a dopo la sosta e così il portiere italiano ha una nuova occasione di mostrare tutte le sue qualità. In queste ore, però, è emerso anche un retroscena di mercato su di lui: la Juve era disposto a cederlo e qualche approccio è arrivato, ma nessuno poi ha spinto per l'ex Genoa, ad eccezione del Fenerbahce, che si è fermato ai primi contatti. E così tutto è rimasto com'era, con Perin che ha scelto di affrontare una nuova sfida, come da lui stesso dichiarato, anche in un anno in cui inevitabilmente potrà avere meno spazio.