Inizia così la Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "A Firenze non è riuscito a mantenere la porta inviolata, come gli era successo nelle tre precedenti partite giocate da titolare in questa stagione (contro Sassuolo, Sampdoria e Spezia), ma ha fatto qualcosa che vale ancora di più, parando prima dell’intervallo un rigore che poteva cambiare la storia della sfida. Non sarebbe stato semplice per la Juve ribaltare la situazione nella ripresa e così l’intervento di Perin sulla conclusione di Jovic dal dischetto è stato determinante". E, infine, chiosa: "Tra le note liete del pomeriggio toscano c’è sicuramente lui, pronto a rimettersi tra i pali martedì contro il Psg, quando il titolare Szczesny, out per una distorsione alla caviglia, sarà quasi certamente ancora indisponibile".