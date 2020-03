Mattia Perin? Dipende da Gianluigi Buffon. Cioè, da Buffon dipende il suo futuro. Come racconta Calciomercato.com, il giocatore attualmente è ancora di proprietà juventina ed è tornato in Liguria solamente in prestito secco fino a fine stagione. Molto del suo destino appare però legato a doppio filo con quello del Genoa. Qualora i rossoblù dovessero mantenere la categoria Perin farebbe di tutto per restare ancora a Pegli. In caso contrario il suo rientro in Piemonte sarebbe praticamente scontato. Anche se la sua permanenza alla Continassa potrebbe rivelarsi molto breve. Soprattutto nel caso in cui Gigi Buffon decidesse di allungare con un altro capitolo il già ricco romanza della propria carriera.