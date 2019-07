Mattia Perin e la Juventus sono pronti, dopo appena un anno insieme, alla separazione. Come riporta Il Corriere dello Sport, il portiere ex Genoa ha sperato fino all'ultimo in un affondo di una delle pretendenti italiane - Roma e Fiorentina - salvo poi ripiegare sul Portogallo appena capito che non fosse possibile restare in Italia. Che poi, il Benfica che lo corteggia insistentemente, un ripiego forse non è: il club di Lisbona, grazie al suo direttore sportivo, Manuel Rui Costa, non ha perso occasione di mettere Perin su un piedistallo. Così, se l'accordo con il giocatore c'è, servirà ora convincere la Juventus, che non scende dalla valutazione di 15 milioni, ma apre all'opzione di prestito con riscatto per l'anno successivo.