Mattia Perin parla a Sky Sport del momento della Juventus, club a cui appartiene ancora sebbene il portiere sia in prestito al Genoa: "Nella gestione di una stagione intera ci possono essere momenti in cui si ha un calo - le sue parole -. Non vedo nulla di preoccupante, sono giocatori che sanno come si esce da queste situazioni, con uno spessore umano e tecnico davvero di un altro livello, giocatori al top del mondo che sapranno tirarsi fuori da una situazione che sembra complicata ma non lo è. Sono giocatori abituati ad andare forte nelle salite e quando le partite cominceranno a pesare davvero sapranno fare la differenza".