Le parole disu Instagram:INFORTUNI E SALUTE MENTALE - "La salute mentale non guarda in faccia nessuno. Bisogna capire che siamo tutti uguali, basta categorizzare perché siamo tutti essere umani. Questo vale anche per noi calciatori. Ci sono diversi modi per affrontare le sofferenze: rimanere fermi oppure cercare di capire il perché di quella crisi e accettarla. Gli infortuni che ho avuto, sono grato di averli avuti. Tutto quello che ci capita nella vita è frutto di noi stessi e nulla arriva per caso, anche gli infortuni sono stati colpa mia. Mi hanno aiutato a diventare migliore".