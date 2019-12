La Juventus è pronta a salutare Mattia Perin, che ha appena festeggiato il proprio matrimonio e, a breve, dovrebbe anche celebrare il suo ritorno in Liguria, al Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, manca solo l'ufficialità per il trasferimento in prestito secco del portiere bianconero, che proprio al Genoa ha scritto le pagine migliori della sua carriera.