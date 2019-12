Marko Pjaca nelle ultime settimane è tornato nell'elenco dei convocati per le partite della Juve. L'esterno croato, martoriato dagli infortuni negli ultimi anni, potrebbe andare a fare un'esperienza in prestito a gennaio. Secondo quanto riferito da HellasNews l'ex Dinamo Zagabria piace al Verona, che l'avrebbe chiesto alla Juve già per gennaio in prestito. In realtà, l'attaccante croato sarebbe ben più vicino al Genoa: insieme a lui, anche Mattia Perin, di ritorno al Grifone.