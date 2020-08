Tra gli esuberi (non quelli famosi di lusso) in casa Juventus c’è anche Mattia Perin, che non ha trovato né molta fortuna né spazio con i colori bianconeri. Dopo il prestito al Genoa, il portiere è tornato alla base ma solo di passaggio, non rientra nel progetto e il suo futuro è ad un bivio. Il Grifone starebbe tentando di trattenerlo, considerandolo un uomo spogliatoio molto importanti oltre alle indubbie qualità tecniche. Contemporaneamente c’è anche l’Atalanta, che vanta diversi giocatori in orbita Juve come Duvan Zapata e Robin Gosens.