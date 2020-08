Mattia Perin parla del futuro. Il portiere ai microfoni di DAZN ha dichiarato: “Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un’opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juve, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità, e tornare ai miei livelli visto che sto recuperando la forma. Una porticina per il Genoa? Lascio aperte tutte le possibilità”.



Se potesse decidere in maniera autonoma, spiega calciomercato.com, Perin continuerebbe volentieri a difendere i colori della società che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Da qualche tempo, però, l'estremo difensore pontino è entrato nelle mire dell'Atalanta dove il suo vecchio maestro Gian Piero Gasperini lo considera il principale ed ideale sostituto di Pierluigi Gollini nel caso quest'ultimo dovesse salutare la Dea.