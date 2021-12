Mattia, questa sera all'esordio assoluto in Europa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra. Ecco le sue dichiarazioni: "Sapevamo che dovevamo fare il nostro, vincere, e solo dopo guardare l'altro campo, questo ci ha chiesto il mister. Poi serviva un po' di fortuna, ma la fortuna ce l'ha chi la crea con l'energia, noi siamo stati bravi anche in questo. Sono contento per l', alla soglia dei 29 anni: era un sogno, un obiettivo, ci sono arrivato anche se ho avuto qualche ostacolo lungo il percorso. Da qui a febbraio abbiamo obiettivi che vanno partita dopo partita, dobbiamo portare a casa il maggior numero di prestazioni possibili: se mettiamo in campo le nostre qualità con atteggiamento positivo e voglia di soffrire porteremo a casa punti. Le somme le tireremo a marzo".