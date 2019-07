Mattia Perin è a un passo dall'addio alla Juventus. Dopo il ritorno di Gianluigi Buffon, pronto a fare da secondo a Wojciech Szczesny nella prossima stagione, l'ex portiere del Genoa non ha futuro a Torino. E il Benfica è pronto a soddisfare le richieste bianconere, aiutando il club a far cassa dopo la spesa per Matthijs de Ligt, superiore ai 70 milioni di euro: il club portoghese è pronto a chiudere per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni.