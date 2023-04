Le parole dia Sky:PARTITA - "Lascia un po' di delusione ma bisogna saperlo accettare e finché l'arbitro non fischia la partita non è finita. Prendere spunto da alcune cose di oggi può essere d'aiuto".FINALE - "Assolutamente no, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo".VLAHOVIC - "Dusan sta benissimo: è stato out per un bel pezzo per la pubalgia e quando si torna dall'infortunio ci vuole del tempo, sta lavorando sodo e per il professionista che è sono sicuro che tornerà presto a darci una mano".EXTRACAMPO - "Abbiamo dimostrarlo di poterlo trovare, la situazione extracalcio ci ha unito e ci ha reso compatti. Ora pensiamo alla prossima, possiamo concentrarci su quello che possiamo controllare".