Dopo l'avventura al Genoa, Mattia Perin è tornato a Torino per fine prestito. Il suo futuro però sarà ancora lontano dalla Juventus, che non può garantirgli un posto da titolare e non riesce a soddisfare le sue richieste di giocare con continuità. Due opzioni per la prossima stagione: un nuovo prestito al Genoa, che lo vorrebbe per un'altra stagione, oppure il trasferimento all'Atalanta, dove ritroverebbe Gasperini che avrebbe bisogno di un portiere in caso di addio di Gollini.