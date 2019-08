Infortunati e destinati a restare fuori anche dalla lista della Serie A. E' il destino di Mattia Perin e Marko Pjaca, destinati a lasciare la Juve ma bloccati a Torino dalla convalescenza dopo le due operazioni. Ma quando si deciderà il loro futuro? Come scrive Tuttosport, se ne riparlerà a gennaio, per l’ala e per il portiere, che il 17 luglio era volato a Lisbona per passare al Benfica, ma che il 18 si era visto bloccare dopo le visite mediche. Alla caccia della condizione, di un po' di fortuna e degli Europei 2020.