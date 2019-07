Non solo Gianluigi Buffon. Nella mattinata, oltre al ritorno dell'ex capitano al J-Medical, ​è stata giornata di visite anche per Douglas Costa e Mattia Perin. Se il primo sta provando in tutti i modi a convincere la Juventus a non cederlo, per Perin le visite potrebbero essere semplice routine prima di partire per una nuova destinazione. Entrambi sono stati avvistati al J Medical prima dell'uscita di Gigi Buffon le cui visite mediche sono durate appena quattro ore.