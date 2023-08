Mattia Perin ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida tra la prima squadra della Juve e la Next Gen all'Allianz Stadium: "Sto molto bene, ho preso una botta prima di partire per la tournée. Domani dovrei rientrare con la squadra quindi molto bene"."Per noi i tifosi sono molto importanti, siamo qui per nutrirci del loro sostengo e energia. Ci aiuteranno a portare dei risultati in più, è importante proseguire questa tradizione. Il legame tra la Juve e la famiglia Agnelli è indissolubile."OBIETTIVO - "Voglia di migliorare rispetto all'anno scorso, ci siamo prefissati degli obiettivi all'interno dello spogliatoio. Abbiamo voglia di riscatto se pur sappiamo che l'anno scorso abbiamo dato il massimo, siamo molto concentrati."SUL CAMPIONATO - "Noi sappiamo il nostro reale valore, sarà un campionato in cui le nostre concorrenti hanno cambiato tanto. Noi dobbiamo farci trovare pronti quando conta e dovremo essere bravi dall'inizio a dimostrare soprattutto a noi stessi che possiamo toglierci soddisfazioni perché è arrivato il momento".