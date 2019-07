Perin non andrà al Benfica. E il mercato della Juve, sia in uscita che in entrata, subisce un altro stop: il portiere rientra a Torino per la preparazione, ma non vi rimarrà per la stagione che sta per nascere. La Juventus conta di cedere Mattia in questi giorni. Del resto, ne ha parlato pure Sarri: c'è talmente abbondanza, che poi le liste Uefa potrebbero essere davvero un problema. Dopo il tira e molla con i lusitani, l'estremo difensore - che aveva anche svolto le visite mediche con i portoghesi - ora sta ragionando su un domani diverso. Perin potrebbe rimanere addirittura in rosa fino a gennaio, poi magari valutare le proposte di chi avrà bisogno di un portiere. E per la Juve si complicano i piani.