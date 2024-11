Un modo migliore per festeggiare il compleanno forse non c'era. Mattia Perin compie oggi 32 anni e lo fa dopo un derby a rete inviolata in cui è stato più spettatore che protagonista. Il Torino, e il numero 1 bianconero è sempre rimasto attento nonostante le difficoltà offensive dei granata. La Juventus ha celebrato il portiere bianconero con un messaggio sul proprio sito ufficiale: 'Una ricorrenza speciale festeggiata nel migliore dei modi nei giorni scorsi dal portiere bianconero con il rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Mattia ha portato con sé – oltre alla sua indubbia esperienza e al suo importante bagaglio tecnico – tutto il suo spessore umano, ricoprendo da quel momento: il suo non voler mollare mai'.