Le parole dia Juventus Tv:DOPPIA PARATA – “C’è la firma di tutti nella vittoria, vedere i miei compagni che si sacrificano e poi vedere un altro gol nel finale sarebbe stato un finale. Come loro aiutano me, io cerco di aiutare loro”.PARATA – “Quando l’esterno loro ha messo in mezzo ho capito non ci sarei arrivato e ho deciso di coprire lo specchio, mi sono solamente girato e coprire più porta. La seconda un po’ di istinto e fortuna, anche se non credo nella fortuna. Tutto quello che ci accade è frutto di quello che facciamo. Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con uomini del genere”.VITTORIA - “Fondamentale per oggi, possiamo essere felici ma non esultare, c’è da andare a fare un’altra grande partita”.TEK – “Finita la partita è la prima cosa che ho chiesto come stesse. Sulla concentrazione in partita è una cosa su cui lavoro tutti i giorni, consiglio a tutti l’aiuto di un mental coach, questo mi aiuta, è un lavoro come andare in palestra o fare fisioterapia”.GATTI – “Un ragazzo che ha talmente tanta energia che a volte bisogna tenerlo a bada. Uno che aiuta a ricaricarti, un’energia contagiosa, un professionista esemplare, come si deve, umile, se continua a lavorare così e migliorare ne parleremo molto di lui”.