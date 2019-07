Ritorno a Torino e occasione anche per salutare qualche compagno. Così Leonardo, accompagnato dalla sua Martina, si è visto per le strade del centro della città insieme a un'altra coppia di amici, vip e bianconeri. La cena cone compagna ha tutta l'aria di essere un addio pronto a consumarsi: sul portiere c'è il pressing asfissiante dell'Aston Villa, che avrebbe trovato un accordo con la Juve ma che avrebbe trovato anche le resistenze dell'estremo difensore sull'eventuale passaggio in Premier League. Perin, infatti, starebbe aspettando una proposta in Italia.