"Il modo migliore per iniziare l'anno? Vincere!". Al termine dell'allenamento di oggi,ha pubblicato su Instagram un post, che lo ritrae insieme alla squadra vincitrice della partitella. Con lui ci sono Cuadrado, Rugani, Kulusevski, Dybala, Rabiot, McKennie, Alex Sandro e Kean: tutti in posa, a festeggiare la vittoria. I bianconeri si sono oggi allenati in vista del match dell'Epifania contro il Napoli. Ecco il post di Mattia Perin: