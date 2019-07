Come riportato da Sky Sport, la situazione del trasferimento di Mattia Perin al Benfica si ​è bloccata sullo scoglio delle visite mediche. In attesa di capire, però, cosa farà a riguardo il club di Lisbona, un'altra pista portoghese si riaccende, con il Porto pronto a tornare all'assalto del portiere ex Genoa. La Juventus aspetta il Benfica, ma non esclude la rivale biancoazzurra da un'eventuale trattativa: in serata, comunque, il nodo dovrebbe sciogliersi. Le alternative sono due: o la rottura definitiva oppure un cambio dei termini dell'accordo - da acquisto a prestito con riscatto.