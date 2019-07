Da un portoghese in squadra al Portogallo vero. Chissà se Cristiano è stato fondamentale nella scelta di Mattia Perin, che lascia Torino e arriva a Lisbona. Lo farà per i prossimi cinque anni: il Benfica si è deciso e poi l'ha fatto soprattutto il portiere. Quinquennale a 2,5 milioni di euro all'anno. Nessuno, nella rosa lusitana, guadagna così tanto. Visite probabilmente in giornata, poi una firma sul contratto. Gli ultimi dettagli sono stati risolti da un blitz dell'agente, Lucci, direttamente in loco. Operazione a titolo definitivo da 15 milioni di euro, con l'inserimento di Joao Ferreira nell'affare. Sarà un prestito con diritto di riscatto: e la valutazione è di 8 milioni di euro.